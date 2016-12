La Parisi alla Cuccarini: "Litigo con me stessa"

Non si chiude la polemica tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Qualche giorno fa a Domenica In, la Cuccarini era tornata sulla lite dopo lo show "Nemicamatissima" e parlando della accuse della Parisi aveva affermato: "Ha litigato con se stessa". Poi in un'intervista a Diva e Donna sempre la Cuccarini aveva aggiunto: "Direi che sono stata materna anche con Heather Parisi, anche se lei è più grande di me”. “Ho cercato di proteggerla – ha spiegato a “Diva e donna” - di esserle complice. Non so quanto questo sia passato, se penso a quello che è successo dopo”. Poi la rottura: “Non lo so. Heather è una donna molto fragile. Aver vissuto questa esperienza dopo tanto tempo che era fuori dalla televisione evidentemente l'ha caricata di responsabilità. Lei non ha neanche un suo numero di telefono. È difficile parlarci. Bisogna chiamare il marito. Ma non avrei saputo cosa dirle. Preferisco rimanere a quel nostro abbraccio finale”. E adesso arriva la risposta della Parisi che su Twitter ha pubblicato un video in cui per scherzo si prende a schiaffi e afferma: "Sto litigando con me stessa...". Riferimento chiaro alle parole della Cuccarini. Insomma tra le due è ancora braccio di ferro. (Clicca qui per guardare il video)