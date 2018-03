Partner in Europa, Netflix entra nel pacchetto di Sky

È una nuova partnership quella annunciata da Sky e Netflix, grazie alla quale l'intero palinsesto del servizio di streaming entra a far parte di un nuovo pacchetto previsto dall'abbonamento Sky.

Milioni di clienti della piattaforma satellitare potranno ora vedere i contenuti di Netflix attraverso la piattaforma Sky Q, in cui l'applicazione dedicata allo streaming sarà integrata, insieme alla Tv in chiaro.

Gli attuali clienti di Netflix potranno migrare il proprio account nel nuovo pacchetto Sky Tv o accedere all'applicazione con i dettagli dell'account che già esiste, ampliando la gamma di contenuti offerti con quelli di Sky.

Con il prossimo anno il nuovo pacchetto con Netflix arriverà nel Regno Unito e in Irlanda, poi in Italia, Germania e Austria. Nel Regno Unito e in Irlanda, Sky lancerà Netflix come app standalone sulla famiglia dei dispositivi streaming di NOW TV, incluso lo Smart Stick NOW TV lanciato di recente. A seguire anche Sky Ticket in Germania e Austria, e NOW TV in Italia, lanceranno un’app sui loro dispositivi.

"Siamo di fronte a una tappa rivoluzionaria nel nostro percorso di innovazione tecnologica e culturale - dice Andrea Zappia, ad di Sky Italia -, che oggi può accelerare grazie agli investimenti ed alle sinergie sviluppate a livello di Gruppo".