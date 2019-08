Alessia Fabiani dopo l'addio alla tv: "Ora sono mamma single..."

Molti telespettatori continuano a ricordarla per il suo inconfondibile sorriso. Ma Alessia Fabiani ha deciso di ritirarsi dal mondo del piccolo schermo, dopo essere stata una delle letterine più amate di Passaparola, il quiz-show condotto da Gerry Scotti.

E in un'intervista concessa a Chi magazine, il rotocalco di gossip diretto da Alfonso Signorini, la Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova vita di mamma single con due bambini. "Ho fatto tanti errori, ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto", ha dichiarato la showgirl.

Circa il rapporto maturato con il suo ex, l'ex letterina e mamma di due gemelli ha fatto sapere: "Abbiamo un rapporto splendido, anche se non nascondo che crescere due gemelli da sola non è per niente facile. La storia con Fabrizio (Cherubini, ndr) è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questo". La decisione di separarsi dal padre dei suoi figli è stata molto sofferta, motivo per cui nessun compagno, adesso, può essere la sua priorità: "C’è una persona che mi rende serena, ma non potrà avere mai la priorità. Oggi voglio nutrirmi solo dell’amore di Kim e Keira".

Dalla tv al teatro: la nuova vita di Alessia Fabiani

Dopo aver stregato i fedeli telespettatori di Passaparola, con il suo irresistibile fascino, Alessia Fabiani ha deciso di dedicarsi al teatro: "Ho preferito farmi da parte per fare la mamma e per seguire la forma artistica che più mi somiglia. Nel teatro ho trovato la mia dimensione, ma non rinnego nulla del mio passato. Non mi dava fastidio l’immagine di lolita, anche perché dietro c’è sempre stata una donna con le palle".