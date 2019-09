Patrick Dempsey nella serie tv: "La trama mi ha impressionato"

Dopo Grey’s Anatomy aveva promesso di dedicarsi anima e corpo al grande schermo, poi è arrivata la chiamata del regista francese Jean-Jacques Annaud per recitare ne 'La verità sul caso Harry Quebert'.

"Mi aveva colpito già dalle prime pagine del romanzo da cui la serie è tratta", ha svelato l'attore Patrick Dempsey nell'intervista al magazine The Hot Corn. "L’ho riletto ancora e ancora - dice - ogni volta mi offriva spunti diversi e nuovi, riflessioni completamente differenti. E sono rimasto anche piacevolmente impressionato dallo stile dell’adattamento di Jean-Jacques Annaud, regista che non conoscevo se non per aver visto i suoi film, da Il nome della rosa a Sette anni in Tibet".

Patrick Dempsey nei panni di un professore universitario

La trama della mini-serie ci presenta Harry, professore universitario e scrittore di fama internazionale, che in seguito al ritrovamento del cadavere di una sua giovane studentessa è costretto a fare i conti con un passato oscuro, di amori nascosti e colpe mai svelate. Rischierà non solo l'arresto, ma anche la pena di morte, in un conflitto con se stesso e con gli altri.



Patrick Dempsey è certo di entusiasmare i fan con quella che si profila una serie tv scoppiettante, capace già di movimentare critica e pubblico nel corso di queste settimane. L'attore non si è sbilanciato in questo senso ma con entusiasmo e orgoglio ha sottolineato il potenziale della storia: "Vi svelo una cosa. Mentre tornavo da Toronto a Parigi e, durante il viaggio in volo, non ho fatto altro che leggere e rileggere il romanzo, quindi quando ho incontrato il regista avevo già deciso. La televisione sta vivendo il suo periodo d’oro e sono sempre più orgoglioso di farne parte".