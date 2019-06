Patrick Melrose, seconda stagione in vista per Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch di nuovo nel ruolo di Patrick Melrose, i produttori vogliono una seconda stagione.

Dopo il successo ai British Academy Television Awards con il premio come miglior attore per Benedict Cumberbatch e per il racconto come miglior miniserie tv, si pensava che la storia di Patrick Melrose si fosse conclusa con il giusto riconoscimento.

Tuttavia, come spesso accade quando una serie tv ha questi risultati, si è fatta sempre più insistente la prospettiva di un continuo. Ne sanno qualcosa Big Little Lies e Sharp Objects, inizialmente pensate come “limited series”. La prima è partita con i nuovi episodi in questi giorni mentre per la seconda ci sono complicazioni: nonostante la volontà dell’ideatrice Marti Noxon, dopo l’impegnativa interpretazione di Amy Adams sarà dura vederla di nuovo nei panni della tormentata giornalista Camille Preaker.

In divenire invece la situazione per Patrick Melrose. I produttori esecutivi Rachael Horovitz e Michael Jackson hanno in questo senso dichiarato: “ Le menti hanno cominciato a spaziare, fino all'idea di un balzo in avanti nella vita di Patrick con una serie che racconti i suoi anni perduti a New York ”. La dichiarazione fa seguito alle parole sibilline di Benedict Cumberbatch che durante la premiazione ai BAFTA Television Awards aveva acceso le speranze.

Patrick Melrose, nelle sue cinque puntate dell’unica stagione, ha raccontato i momenti più significativi della vita del protagonista: dall’adolescenza con gli abusi del padre, fino al superamento della tossicodipendenza in età adulta, passando per quel periodo di perdizione che sta nel mezzo, con l’abuso di alcol e droghe dovuto proprio alla sofferta gioventù. Nelle intenzioni dei produttori quindi c’è l’interesse a raccontare cosa succederà a Patrick dopo quanto visto nell’ultimo episodio. Si tratterebbe di un territorio al momento inesplorato: la serie infatti si basa sui libri di Teddy St. Aubyn, che sono cinque come cinque sono le puntate fino ad ora.

Come sottolineato dai prodottori esecutivi, l’ultima parola circa una nuova stagione spetterà proprio allo scrittore.