Un patto prematrimoniale fra Kate Middleton e il Principe William

La storia d’amore fra Kate Middleton e il Principe Harry non è stata tutta rosa e fiori. Prima di diventare i duchi di Cambridge, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà prima di sposarsi e costruire una bellissima famiglia felice. Non c’era nessun particolare impedimento, la loro storia è stata solo tormentata e "litigarella" come nel più classico dei romanzi rosa.

Ad alzare il velo sul passato di Kate e William, ci ha pensato Katie Nicholl. L’esperta di Corte nel suo libro "Kate: The Future Queen", ha regalato un ritratto inedito della donna che ha stregato il cuore di William. E spuntano tanti aneddoti che, fino ad ora, sono rimasti celati nell’ombra. Come un patto pre-matrimoniale che i futuri duchi avrebbero siglato, verbalmente, nel 2007. L’esperta racconta che in quel periodo Kate e William, per cercare di sfuggire dal caos di Londra e dal grigiore di Corte, si sono rifugiati in un resort alle Seychelles, nel cuore dell’Oceano indiano, con l’obbiettivo di ritrovare se stessi e la loro stabilità di coppia.

“"n quel contesto hanno stretto un patto – racconto la Nicholl -. Se a 40 anni non avrebbero ancora trovato il partner giusto, Kate Middleton e William promisero a loro stessi di sposarsi e di stare insieme tutta la vita – aggiunge -. In quella vacanza è stata la prima volta che hanno parlato di nozze e di una relazione a lungo termine". Quel viaggio però ha cambiato tutto. I due hanno trovato la forza di voltare pagine e di ritrovare l’amore. "Hanno siglato quel patto scrivendolo sulla sabbia", aggiunge l’esperta. E da come sono andate le cose, quel patto ha funzionato.