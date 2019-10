Il patto segreto tra William e Kate stipulato alle Seychelles

La giornalista britannica Katie Nicholl nel suo nuovo libro dedicato alla duchessa di Cambridge Kate Middleton titolato Kate: The Future Queen ha svelato l'esistenza di un patto segreto stipulato tra gli allora giovani William e Kate durante una vacanza alle isole Seychelles nel lontano 2007.

All'epoca dei fatti raccontati dalla Nicholl, la relazione tra il 25enne William e la 24enne Kate oscillava tra alti e bassi. Durante un ritorno di fiamma i due decidono di passare qualche giorno di vacanza nell'arcipelago dell'oceano Indiano, più precisamente sull'isola di Desroches.

Qui, sulla spiaggia, al tramonto i due futuri coniugi stringono un patto: "Se nessuno dei due sarà sposato con un altro, promettiamoci che a 40 anni ci ritroveremo. E ci sposeremo. Passeremo tutta la vita insieme". Il libro però non svela l'identità di chi, tra i due, abbia proposto l'accordo.

Kate e William si erano conosciuti in Scozia nel 2001, presso l'università che entrambi frequentavano come studenti. Da quel primo incontro era partita una lunga serie di separazioni e riavvicinamenti culminata poi nel debutto ufficiale della coppia avvenuto nell'agosto del 2007 in occasione di un concerto in memoria di lady Diana nel decennale della sua morte.

Da allora i due sono è rimasti uniti. Il loro legame è stato ufficializzato prima con il fidanzamento nel novembre del 2010 e poi suggellato con le nozze reali celebrate il 29 aprile 2011. Il resto è ormai storia nota. I duchi di Cambridge sono genitori di tre figli: George, Charlotte e Louis. E la coppia sembra essere ancora unita e felice.

