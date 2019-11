Patty Pravo dalla Venier: "Ho avuto due uomini contemporaneamente"

Patty Pravo è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata di Domenica In. Ospite della padrona di casa Mara Venier, la popolare cantante veneziana ha svelato particolari scottanti della sua vita amorosa. Nel salotto domenicale di Rai Uno, Patty Pravo ha rivissuto i fasti del passato: dai numerosi Sanremo ai quali ha partecipato, agli anni della popolarità e del successo travolgente. Ma ha anche parlato dei suoi amori, suscitando inattese reazioni del pubblico in studio.

"Quanti mariti hai avuto?", le chiede Mara Venier nel corso dell'intervista e la cantante risponde: " Cinque, credo ". Il pubblico applaude e sorride, mentre Mara Venier scherza: " Ho il filmato dei mariti! ". Non è un mistero che Patty Pravo, nome d'arte di Nicoletta Strambelli, nella sua vita abbia amato diversi uomini, scegliendo di andare all’altare con cinque di loro. Tra questi ci sono Franco Baldieri e Gordon Angus Faggetter, ex batterista dei Cyan Three. La discussione si fa animata quanto la cantante veneziana ricorda di esser stata addirittura trigama, una cosa che al tempo era vista come una trasgressione.

In un’intervista all’Huffington Post di pochi giorni fa, Patty Pravo aveva spiegato la questione della trigamia. Dopo esser già stata sposata con Baldieri, la cantante aveva perso la testa per l’americano Jack Johnson, sposato a San Francisco dopo il grande successo di "Pensiero Stupendo". In quell’occasione la diva scopre di essere ancora formalmente legata all’ex marito, ma di essere ancora sposata anche con Paul Martinez.