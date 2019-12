Patty Pravo: "Una volta il fumo era buono, ora fa schifo"

È senza freni, come nel suo personaggio, Patty Pravo una delle più grandi icone della musica italiana. Ospite a “Live non è la d’Urso”, parla a ruota libera di tutto, della sua vita, degli amori e anche delle droghe. E proprio su queste ultime che affiorano i ricordi più divertenti, come quella volta che era in una cinquecento insieme a Jimmy Hendrix, che si faceva una “canna”.

“ Con Jimi è nata un'amicizia che purtroppo è durata troppo poco . Era divertente, ci siamo ritrovati a Roma dentro una 500 perché eravamo andati a fare una passeggiata. Io portavo un grande cappello, lui un boa di piume. Aveva una ‘canna’ grande così. Per fortuna, quando ci hanno fermato, perché c’erano tanti blocchi di polizia visto che stavano cercando qualcuno, mi hanno riconosciuto e ci hanno lasciato andare ”, racconta creando l’ilarità di tutti.

“ Allora si usava, era normale - dice sempre parlando di droghe - c’era roba buona, mica come adesso che fa schifo ”. Inevitabilmente il discorso va su Ornella Vanoni che ha dichiarato di usare l’erba per addormentarsi la sera. Barbara d’Urso le chiede se le due abbiano mai “fumato insieme”, ma Patty ammette di non amare troppo l’erba, ma di essersi divertita molto di quello che la Vanoni ha raccontato di aver bisogno di trovare delle badanti che sappiano “rollare” le canne.

La cantante ha anche ammesso di essere stata arrestata per droga: “ Sono venuti a casa mia e cercavano Maradona, ma io neanche lo conoscevo, e poi mi hanno ingabbiato ed è stata un’esperienza fantastica. Sono stata lì 3 giorni, ho conosciuto delle persone bellissime. Mentre uscivo ho cantato "Ragazzo triste" con tutte le altre detenute e ho anche consegnato tutte le lettere che mi avevano affidato i carcerati".