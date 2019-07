Paura per Stevie Wonder: "Subirò un trapianto"

Uno degli artisti pop più influenti di sempre è diventato protagonista di un annuncio choc, in occasione di un concerto live. Stevie Wonder, classe 1950, ha fatto sapere all'evento British Summer Time che a settembre dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, annunciando così la sua pausa temporanea dalle scene musicali.

In occasione del suo live-show, tenutosi nella città di Londra all'Hyde Park lo scorso sabato 6 luglio, l'artista statunitense si è infatti rivolto alla sua folla di fedeli sostenitori, rivelando che ha trovato un donatore per il suo trapianto di rene. "Sto bene, sto bene, tutto bene, ho un donatore e va tutto bene" , ha assicurato Wonder, che alla cerimonia dei Billboard Music Awards 2016 si esibiva insieme a Madonna per un emozionante tributo al compianto artista Prince.

Stevie, nel corso del suo ultimo concerto, ha aggiunto che prima della sua operazione terrà altri tre concerti, parole che hanno commosso i suoi fan accorsi a Londra, che all'artista 69enne dal talento poliedrico hanno dedicato applausi scroscianti.

