Peaky Blinders, cosa c’è nel futuro della serie tv

La quinta stagione di Peaky Blinders viene presentata con un trailer diffuso dalla BBC, ma nel futuro della serie tv inglese c’è anche un film.

Nei nuovi episodi di Peaky Blinders, dopo l’ingresso in politica da parte di Thomas Shelby (Cillian Murphy), i pericoli si nasconderanno tra le ideologie e la recessione. La stagione 5, ambientata dal 1929, si preannuncia tumultuosa. In questo periodo infatti, oltre alla crisi economia, iniziarono a consolidarsi i movimenti nazionalisti in Europa.

Nella quinta stagione vedremo quindi l’influenza fascista arrivare anche nel Regno Unito e nel trailer della nuova stagione vediamo che ha il volto di Oswald Mosley, vero fondatore del partito fascista britannico, interpretato da Sam Claflin, al suo esordio nella serie tv. Altro nuovo ingresso è quello di Anya Taylor-Joy, attrice americana protagonista dell’horror The Witch e poi in Split e Glass di Shyamalan.

I pericoli per il protagonista Thomas Shelby non riguarderanno solo l’esterno ma saranno anche di natura autodistruttiva. Verrà ripreso quanto visto a conclusione della stagione quattro con lo scambio di battute tra Tommy e Ada (Sophie Rundle) e il monito di quest’ultima: “ Nessuno ti impiccherà, Tommy. Ti impiccerai da solo. ”

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha dichiarato che la nuova stagione sarà aderente a quanto avvenuto negli anni ‘30 del ‘900 e che questo troverà poi riscontro anche negli eventi dei giorni nostri. Lui stesso ha confermato: “ Il modo in cui la gente parlava, quello che diceva, i politici e i loro discorsi, le loro promesse... vedrete che ci saranno molte cose in comune con la contemporaneità ”.

Al momento non è stata indicata la data di uscita dei nuovi episodi, ma si guarda già al futuro di Peaky Blinders per la gioia dei fan. Infatti il creatore della serie tv ha confermato che avremo un proseguo della storia con le stagioni 6 e 7, e che ci sarà un ritorno “a casa” con le riprese dei prossimi episodi nuovamente a Birmingham.

Non solo questo. Proprio come per The Walking Dead, con tre film dedicati al protagonista Rick Grimes, anche per Peaky Blinders è in cantiere un film dedicato alla serie.