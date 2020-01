Penny Dreadful, ecco lo spin-off della serie tv

Nel 2014 Penny Dreadful fece il suo debutto con una serie tv horror tra le più apprezzate dal pubblico grazie ad un cast importante, ora arriva il suo sequel dal titolo Penny Dreadful: City of Angels, ecco di cosa si tratta, quando esce e il primo trailer.

Penny Dreadful: City of Angles, la trama

Penny Dreadful: City of Angels sarà una serie tv ancora di genere horror come la precedente ma sarà ambientata in epoca e luogo diversi dalla storia originale. Nel nuovo spin-off siamo a Los Angeles, nel 1938. I protagonisti di questa storia sono i due detective Tiago Vega e Lewis Michener. La coppia di investigatori, in seguito a uno strano omicidio, sarà occupata ad affrontare eventi inspiegabili legati al soprannaturale che li porterà anche a confrontarsi con Magda, un demone mutaforma che seminerà il panico nella città.

Come per la precedente serie tv del franchise, anche in questo caso avrà una componente di fondamentale interesse il periodo in cui la storia si sviluppa, insieme ai relativi costumi dell’epoca. La Los Angeles del 1938 è una città divisa dalla lotta tra messicani e americani, le disuguaglianze, i diversi culti, le infiltrazioni naziste ed anche l’ascesa della radio evangelista.

Il cast della serie tv

I due detective della omicidi, il giovane Tiago Vega e il “veterano” Lewis Michener, saranno interpretati da Daniel Zovatto e Nathan Lane. Il primo ha già partecipato ad un altro spin-off cioè Fear The Walkind Dead, oltre che a Revenge e al film It Follows. Il secondo invece è un volto noto che abbiamo già visto, tra gli altri, in American Crime Story, Modern Family e The Good Wife.

Terzo nome di spicco di Penny Dreadful: City of Angels, chiamata quasi a prendere l’eredità di Eva Green, è Natalie Dormer, che qui interpreta il demone mutaforma Magda. L’attrice è conosciuta in particolare per aver interpretato Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade. Infine, come si vede dal trailer, fa il suo ritorno in una serie tv Adam Rodriguez, uno dei personaggi principali di CSI: Miami.

Quando esce lo spin-off di Penny Dreadful

La serie tv, creata e sceneggiata come l’originale da John Logan, sarà composta da otto puntate, alcune delle quali dirette da Paco Cabezas, già dietro alla macchina da presa per quelle in cui furono protagonisti Eva Green e Timothy Dalton. I nuovi episodi verranno trasmessi dal prossimo 26 aprile sull’emittente statunitense Showtime, invece, per quanto riguarda la distribuzione in Italia, non abbiamo ancora notizie.