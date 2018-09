"Perché Carlos Corona è così infelice?" E la Moric diventa una furia

A Nina Moric non va per niente bene che il figlio Carlos Corona sia sbarcato sui social e ora si toglie qualche sassolio dalle scarpe.

La modella croata, infatti, non riesce a rassegnarsi all’idea che il figlio si sia creato un profilo su Instagram con l'approvazione del padre. E dopo aver pregato il figlio di pensarci sopra e subito Corona aveva risposto che "è una sua scelta, ha 16 e ha diritto di viversi la sua età", Nina Moric ci va giù ancora più pesante.

Il motivo? Carlos, qualche ora fa, ha condiviso su Instgram una foto mentre prova una giacca rossa e nera che indosserà alla prossima udienza del processo del padre Fabrizio Corona. "Mi preparo per il processo di mio padre, credo nella giustizia!", ha scritto il calce alla foto. Immediatamente, la reta ha iniziato a commentare lo scatto e, quando qualcuno ha fatto notare lo sguardo serio, Nina Moric è intervenuta.

"Non è infelice affatto - ha scritto sotto la foto - è un ragazzo straordinariamente intelligente e vispo. Non c’è nulla sulla faccia della terra, nulla che respiri o cammini, nulla di così infelice come un essere umano che commenta con pregiudizi. Da madre mi sento male a leggere certi commenti disgustosi".

Probabilmente questo ingresso nel mondo dei social farà preoccupare e non poco la croata...