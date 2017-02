Perché Topolino e gli altri personaggi dei cartoni indossano sempre i guanti?

"Perché indossiamo sempre i guanti?": è questa la domanda che Bobby Zimmeruski fa ai suoi amici nel classico Disney "Estremamente Pippo", seguito di "In viaggio con Pippo".

Pochi sanno spiegarselo così il sito Vox ha interpellato John Canemaker, storico delle animazioni e professore all' NYU che ha dato una risposta alla domanda: "All'alba dell'animazione - ha spiegato - venivano utilizzate alcune tecniche per semplificare il lavoro".

Una tra tante era l'abitudine di usare spigoli arrotondati piuttosto che angoli perché, come spiega Huffington Post, erano molto più facili e veloci da disegnare ogni volta. All'epoca del bianco e nero risultava difficile per gli spettatori distinguere le mani colorate di nero quando tutto il corpo aveva lo stesso colore, così nel 1929 Walt Disney fu il primo a far indossare un paio di guanti bianchi a Topolino nel cortometraggio The Opry House: "Non volevamo avesse le mani di un topo. Doveva avere un aspetto più umano, così gli abbiamo dato i guanti. Cinque dita sembravano troppe su una figura così piccola, così ne abbiamo tolta una. Un dito in meno da animare."