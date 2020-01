Petronella Ekroth torna in Italia: "Alla Juve uno choc, ora penso alla Roma"

Petronella Ekroth è una calciatrice svedese di 30 anni che di ruolo fa il difensore e dopo una carriera passata in Svezia, nel 2018 arriva alla Juventus dove disputa 12 presenze in campionato, impreziosite da tre reti, laurenandosi campione d'Italia con la squadra bianconera e vincendo la Coppa Italia. La classe '89 era però salita agli onori della cronaca, in estate, per le sue parole al veleno nei confronti del club bianconero, lasciato per tornare in patria al Djurgarden.

La Ekroth si era lamentata del fatto che alla Juventus vigeva il divieto di parlare del caso Ronaldo-Mayorga. La calciatrice svedese si era sfogata ai microfoni di The Expressen: "Ci hanno vietato di parlarne. Siamo state zitte non lo abbiamo menzionato. L'unica cosa da fare era mantenere un basso profilo e lavorare per i valori del club. Mi sono chiusa molto in me stessa perché ho sentito che le mie opinioni non contavano. Mi è sembrato un po' come se fossi in una prigione. Non potevo davvero fare tutto ciò che volevo".

La Ekroth aveva poi affondato il colpo nei confronti della Vecchia Signora: "Puoi mostrare un lato della medaglia, ma c'è molto di più che rimane nascosto, quello di cui purtroppo non si può parlare o mostrare e così via. ​Sei molto limitato in tante cose. Alcune che puoi fare e altre che non vanno bene. Ho sentito come se potessi perdere un po' di me stessa. È stato difficile".

Petronella, però, evidentemente aveva mancanza dell'Italia e dopo qualche mese è tornata in Serie A italiana tra le fila della Roma e ai microfoni di Sportbladet ha parlato della sua nuova avventura: "L’ultima volta che sono stata qui, ho sentito che con l’Italia era finita. Sono stata a casa in autunno. Anche se è stata dura, è stata una bella esperienza che mi ha aiutato a crescere. Se sono più preparata? Allora è stato un grande cambiamento e uno shock. Con quell’esperienza nel mio bagaglio sono ora completamente diversa e mentalmente preparata: so cosa aspettarmi"

La Ekroth è poi entrata nello specifico: "Le prime impressioni della Roma? In realtà sembra molto meglio di quanto pensassi. È fantastico e voglio che l’attenzione sia rivolta alla Roma adesso. Non ero in campo quando abbiamo incontrato la Roma con la Juventus l’anno scorso" . Il neo difensore dei giallorossi vanta un discreto seguito sui social network con oltre 40.000 follower, non male per la sexy svedese che ama mostrarsi ai suo fan sia nella sua vita privata che in quella lavorativa. I suoi seguaci stanno aumentando in maniera esponenziale e questo suo nuovo ritorno in Italia le farà avere tanti altri follower tra i tifosi giallorossi che sono già pazzi di lei.



