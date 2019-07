Photoshop fail: Kylie Jenner ha fatto scomparire la coscia della sua nuova BFF

“Il diamante è il miglior amico di una donna” , amava ripetere Marylin Monroe. Ma si sa, i tempi cambiano e Photoshop si rivela sempre più importante per celebrity e non.

Pelle omogenea, sguardo intenso, capelli corposi, corpo asciutto e muscoli definiti. Ma, soprattutto, quella loro capacità di non invecchiare mai, rendendole immuni a pelle flaccida, rughe e cedimenti di vario tipo. Siamo abituate a vederle così perfette da farci invidia, se non addirittura generare in molti di noi dei veri e propri complessi.

Eppure, non è tutto oro quello che luccica. Alcune celebrity come Kim Kardashian, Belen Rodriguez, Selena Gomez e molte altre, infatti, sono famose per i Photoshop fail social, le cui immagini eccessivamente ritoccate hanno svelato il trucco dietro la loro presunta innata perfezione, grazie ad alcuni errori notati dai fan.

Nelle ultime ore, la protagonista dell’ennesimo fail è Kylie Jenner, colpevole di aver modificato una foto senza prestare la dovuta attenzione ai dettagli. Nella foto in questione condivisa su Instagram, la più piccola delle sorelle Jenner ha fatto sparire l’interno coscia alla sua nuova migliore amica Stassie Karanikolaou – la sostituta della sua ex BFF Jordyn Woods.

Nello spazio in fondo al post, i fan hanno fatto notare: “Amo Kylie ma a tutto c’è un limite, anche a Photoshop” , “Mi chiedo che tipo di work out faccia Stassie per avere delle gambe così diverse tra loro, una nuova moda?” e “Quando Photoshop non è sinonimo di perfezione” .

Merito di un altro utente, invece, il fatto di aver indicato un altro ritocco mal riuscito: “Tutti parlano della gamba di Stassie, ma non avete notato anche la forma della mano di Kylie sul muro? Sembra un artiglio ed è davvero inquietante…” .

