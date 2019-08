Ecco le donne più desiderate d'Italia

A stilare la classifica delle donne più desiderate di questa lunga estate caldissima ci ha pensato il sito "Incontri-Extraconiugali.com". Si tratta di un portale che garantisce una rapida scappatella romantica a chi è fuga da un matrimonio infelice e opprimente. Un sito internet che ha trovato molti consensi dato che, secondo le stime, ad agosto un terzo degli italiani si trova a tradire il proprio partner, nello specifico il 34% della popolazione. E secondo “Incontri-Extraconiugali.com” sono proprio le dive dei social a stimolare di più l’uomo in cerca di un’avventura fugace.

Fra le dieci donne più cliccate spunta Federica Nargi. Ha 29 anni, è modella, è conduttrice ed è la moglie del calciatore Alessandro Matri. È lei l’icona hot dell’estate 2019 insieme a Taylor Mega che arriva solo al secondo posto. Sul podio c’è Wanda Nara diventata molto famosa in Italia per il suo caratterino fuori dagli schemi e per essere la moglie di Mauro Icardi. Poco più giù, in quarta posizione, c’è Melissa Satta. Giulia De Lellis è solo quinta. Mentre al sesto posto spunta anche Belen Rodriguez che ancora oggi resta una delle icone più sexy e desiderate del momento. Poi c’è anche Oriana Sabatini, attrice e modella che di anni ne ha 23, nipote del ben più celebre Gabriele Sabatini. E poi in fondo alla classifica c’è l’influencer Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Francesca Cipriani.

E per quanto riguarda i divi che fanno battere il cuore alle donne? Il sito per ora pare abbia mappato solo i gusti del maschio alpha.