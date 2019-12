Piccola guida per trascorrere il Natale al cinema

Il Natale è l'occasione di trascorrere tempo con i propri cari e spesso questo significa, per tradizione, anche condividere con loro un film al cinema. Le uscite in sala di questa settimana sono le seguenti:

SPIE SOTTO COPERTURA. Film d'animazione per tutta la famiglia.

L'agente segreto più abile del mondo si ritrova trasformato da un giovane scienziato in un anonimo piccione, ma non tutto è perduto. Scopre, infatti, che si tratta dell'animale-spia perfetto. Per quanto l'idea di partenza possa suonare assurda, il film funziona, rivelandosi un’avventura divertente e coloratissima, piena di gadget ipertecnologici e d'azione dal ritmo avvincente. Parodiando gli stereotipi del genere spionistico (da James Bond a "Mission Impossible"), si regalano risate ai più piccoli ma anche ai loro genitori, senza dimenticare di veicolare importanti messaggi tra cui spicca quello che il crimine si possa arginare anche senza ricorrere alla violenza. Voto: 7,5.

THE FAREWELL. Dramedy con protagonista una famiglia cinese i cui membri organizzano in fretta e furia un matrimonio come scusa per potersi riunire tutti attorno alla matriarca morente. L'accordo è di tenere l'anziana donna all'oscuro delle sue condizioni di salute. "Basato su una vera bugia", il film coinvolge emotivamente, scaldando il cuore al fuoco della malinconia. Ogni personaggio si trova a fare i conti con una complessa miscela di sentimenti universali, nonostante la storia faccia riflettere sulle differenze culturali. Si parla di legame con la terra d’origine, di responsabilità familiari, di come prepararsi alla perdita, ma sempre con toni sereni. Una meditazione agrodolce e delicata. Voto: 7,5

JUMANJI. Action movie adrenalinico, colmo di CGI e d'ironia, per il divertimento di tutta la famiglia. Il gruppo di amici protagonista del precedente film finisce ancora una volta risucchiato nel mondo del videogame Jumanji. Ma stavolta vengono inglobati dal gioco anche il nonno di uno dei ragazzi e un altro anziano. Un sequel che, pur divertendo, finisce col ricalcare fin troppo il capitolo di due anni fa, riproponendo le stesse star più o meno negli stessi ruoli. Per ravvivare il gioco si ricorre a due new entry come Danny DeVito e Danny Glover, e a nuove abilità e debolezze degli avatar. Voto: 6,5.

E' bene ricordare, però, che nei cinema sono ancora presenti i film usciti la scorsa settimana. Eccone un rapidissimo excursus:

"Star Wars - L'ascesa di Skywalker". La fine della trilogia che ha consegnato ai più giovani la saga cinematografica più popolare al mondo, ha toni shakespeariani e costituisce l'ennesimo ritorno alle origini, riuscito solo in parte. Voto: 6,5.

"La dea Fortuna". Ozpetek torna con una storia d'amore, famiglia e amicizia. Stavolta su una coppia gay in crisi che si trova all’improvviso a dover gestire i bambini di una cara amica ricoverata in ospedale. Voto: 6.

"Pinocchio". Matteo Garrone realizza un sogno d'infanzia portando il burattino sul grande schermo. Un adattamento molto fedele, una ricostruzione scenica eccezionale, ma le emozioni latitano. Voto: 6.

"Ritratto della giovane in fiamme". Film su un amore impossibile nella Francia del diciottesimo secolo. Un dramma emozionante, in cui vanno in scena la magica poesia e la passione del primo innamoramento. Voto: 7,5.

"Last Christmas". Pellicola natalizia americana, dolceamara, che ne richiama infinite altre e ha un finale assai prevedibile. In alcuni momenti però si sorride e ci si scopre con gli occhi lucidi grazie a piccole frasi “illuminate”. Voto: 6.

"Il mistero di Henri Pick". Una commedia francese in cui si parla con levità di letteratura e dinamiche editoriali. Con Fabrice Luchini nei panni di cinico e divertente critico letterario. Voto: 7.

Buon Natale e buon cinema!