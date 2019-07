Pier Silvio Berlusconi si racconta: dai 50 anni alla paura per la devastazione in Liguria

Pochi giorni fa Mediaset ha presentato i palinsesti del prossimo autunno nella splendida cornice di Portofino. Un evento esclusivo dedicato solo ai giornalisti a cui non è mancato Pier Silvio Berlusconi, editore e amministratore delegato dell'azienda fondata da suo padre Silvio. L'incontro è stato l'occasione per raccontarsi.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei 50 anni da poco festeggiati. È nato il 28 aprile del 1969 e quest'anno, come fa spesso, non ha organizzato una festa ma ha preferito brindare con i suoi affetti più sinceri: “Ho festeggiato nel modo che a me piace di più: solo con papà, mamma, mia sorella e la sua famiglia, Silvia e i bambini, è stata una sorpresa, una giornata veramente speciale. Ho vissuto il mio 50° senza considerarlo un traguardo. ” Pier Silvio Berlusconi prosegue svelando il gesto speciale del padre e, come riferisce la giornalista del settimanale, quasi si commuove nel raccontarlo: “Mi ha colpito la lettera bellissima che mi ha scritto mio padre, che conserverò nel cuore per sempre. ” L'amministratore delegato di Mediaset ha spiegato di non aver vissuto il compimento dei 50 anni come un traguardo ma come un'occasione di ripartenza: “ Ora si guarda avanti con ancora più entusiasmo e ancora più forza di prima. ”

Ha lo spirito sportivo Pier Silvio Berlusconi ed è lui stesso ad ammettere di non riuscire a trascorrere più di tre giorni senza fare sport: “ Se non posso allenarmi per tre giorni di fila impazzisco, lo sport è una mia grande passione. ” Il figlio del fondatore di Mediaset ha eletto proprio Portofino come sua residenza principale, anche se lui è "costretto" a stare a Milano per gli impegni lavorativi per gran parte della settimana: “ È stata una scelta che rifarei altre mille volte. Lorenzo va a scuola qui (a Portofino dove si è svolta l'intervista, ndr), alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì e mi concentro al cento per cento sul lavoro. Poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini. ”

La scelta di Portofino come location per la presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione è stata fatta col cuore da parte di Pier Silvio Berlusconi, che durante la fortissima ondata di maltempo dello scorso autunno, si trovava proprio nella sua residenza ligure assieme alla sua famiglia. La serata è iniziata con le immagini choc della mareggiata che il 29 ottobre 2018 ha colpito il Levante Ligure, Portofino in particolar modo. Durante la conferenza, nel ringraziare i sindaci presenti, Pier Silvio Berlusconi ha raccontato la sua paura di quei momenti: “ Quella sera ero lì con i miei figli ed è stato terribile. La strada si era interrotta prima e dopo di noi e per un mese e mezzo non siamo riusciti a rientrare a casa. Nonostante la paura e il disagio abbiamo deciso di restare qui e il calore delle persone mi ha commosso. ”