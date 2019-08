Pierluigi Diaco rivela: "Vorrei adottare un bambino con mio marito Alessio"

Pierluigi Diaco è tornato in tv dal 17 giugno scorso con una trasmissione tutta sua, Io e te. Ogni giorno dal lunedì al venerdì, il conduttore è protagonista dell’estate di Rai 1 ed è stato confermato anche nei palinsesti 2019-2020 con una differente collocazione oraria, quella del sabato alle 23:50. Ciò di cui si è sempre saputo pochissimo è la vita privata del giornalista classe 1977, svelata da Paola Perego nell’ultimo appuntamento di Non disturbare.

Nel corso della chiacchierata notturna con la conduttrice, Diaco si è lasciato andare ad una confessione inaspettata: lui e suo marito Alessio Orsingher, il collega (è giornalista del talk Tagadà di La7) con il quale si è unito civilmente nel novembre del 2017, vorrebbero diventare genitori.

Pierluigi Diaco: “Vorrei adottare un bambino”

“ Naturalmente – ha raccontato Diaco – non possiamo avere dei figli. Qualora un giorno la legge permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino. Ovviamente un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile, ma avere un altro essere vivente dentro casa ti da la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro ”.

Durante l’intervista-confessione a notte fonda con la Perego, Pierluigi Diaco ha pure confidato un ricordo dei suoi genitori. Il papà è scomparso quando lui aveva solo 5 anni. “ Amava la musica – ha detto il giornalista – , vivere la sera con gli amici e con mia mamma andavano spesso a ballare ”. La madre, invece, è stato il pilastro della sua educazione. “ Mi ha insegnato – ha precisato subito – la disciplina e il senso del dovere ”.