Pierluigi Diaco si commuove per la madre e il marito Orsingher: "Non ho mai creduto nell'identità sessuale"

La nuova puntata di Domenica In ha visto presentarsi in qualità di ospite in studio il conduttore di Io e te, Pierluigi Diaco, il quale ha concesso un'intervista a Mara Venier. Alla "zia d'Italia", l'ospite Diaco ha voluto dedicare pubblicamente, in segno di ringraziamento, alcune dichiarazioni d'affetto, dicendosi così molto grato alla conduttrice Rai: "Mara mi è sempre stata vicino nei momenti difficili, dal punto di vista personale e da quello professionale. I suoi consigli li ho sempre seguiti con piacere, sono molto importanti per me. Mara è una persona speciale, l'ho vista prendere il treno ogni giorno per raggiungere la mamma che stava poco bene". Poi dalla regia viene mandato in onda un rvm per l'ospite: "Ciao Pierluigi, sei cresciuto in fretta, sei il mio orgoglio", è il saluto speciale registrato da parte della mamma di Diaco.

"Non pensavo di poterla vedere in un video...- ha risposto l'intervistato, visibilmente emozionato. Diaco non è riuscito a trattenere le lacrime alla visione delle immagini di sua madre e ha colto l'occasione per spendere delle parole per le donne e mamme del sud, parlando della donna che lo ha messo al mondo -. Lei si è dedicata a me e alle mie tre sorelle, dopo la morte di mio padre... è una donna del Sud. Mi è sempre stata vicina e mi ha insegnato quanto sia importante il rispetto per gli altri e quanto sia importante la lealtà. Appartiene a quella generazione delle donne del Sud-Italia che fuggono per amore, ha fatto la fuitina per amore, per investire tutto in quest'amore che ha perso. Dedico questo saluto a mia mamma a tutti coloro che hanno conosciuto la cultura attraverso l'esperienza e non la scuola e i libri, perché magari non potevano permetterselo e dovevano lavorare. Dedico questo mio saluto a mia madre a tutte quelle donne del Sud che andando al Nord hanno fatto grande questo Paese". Nel corso del suo intervento a Domenica in, Pierluigi Diaco ha rilasciato delle importanti dichiarazioni, anche sul conto del marito e sull'amore in senso lato.

Pierluigi Diaco e la sua concezione dell'amore

Incalzato dalla "zia d'Italia" sul rapporto maturato con il marito e giornalista di La7, Alessio Orsingher (33 anni), con il quale si è unito civilmente nel 2017, Diaco (42 anni) ha confidato commosso la sua concezione dell'amore: "Non ho mai creduto nell'identità sessuale, non credo che la sessualità sia una patente dell'identità, non credo questo sia un argomento attorno cui debba ruotare l'esistenza di un essere umano, penso che la sessualità sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi. Per me è stato difficile vivere questo sentimento alla luce del sole. Sono stato molto scorretto con i sentimenti in passato. Quattro anni fa ho incontrato la mia vita: un amico, un complice, un alleato, un punto di vista, un grande ascoltatore. Soprattutto un ragazzo buono e perbene, la sua generosità mi ha contagiato. Ho capito che nella vita l'amore non si misura esclusivamente sulla passione... ma si misura sulla capacità di non starsi davanti ma di lato. E spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine".