Pilar Fogliati: “I social pieni di maniaci, i miei piedi finiti in un sito specializzato”

Attrice di A un passo dal cielo e apprezzatissima imitatrice, Pilar Fogliati sembra essere una delle vip più ricercate dai feticisti sui social tanto che i suoi piedi sono andati a finire su un sito specializzato.

A raccontarlo è stata proprio Pilar che, intervistata durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, ha svelato cosa le è recentemente accaduto sul web. “ Maniaci sui social? Instagram ho iniziato ad usarlo un anno fa. Ho un limite con le storie, non riesco a mettere la mia faccia, non ci riesco, è più forte di me – ha detto lei - . Mi chiedo comunque cosa facciano i piedi agli uomini. È pieno di gente che chiede foto di piedi. Sto pensando di farci un business ”.

Con l’ironia che la contraddistingue e che l’ha portata al successo, quindi, Pilar Fogliati ha un aneddoto che ha visto coinvolti proprio i suoi piedi. “ Scherzi a parte, mi sono accorta che i miei piedi sono finiti anche in un sito specializzato in cui vengono dati i voti ai piedi delle donne – ha fatto sapere ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - . Su una scala tipo da uno a dieci ai miei hanno dato sei. Ci sono rimasta quasi male. Mi sono detta che in fin dei conti i piedi me li curo. Ora li sto curando ancora di più ”.

Lei, che non ha mai pensato di poter essere oggetto di attenzioni da parte di feticisti e che spera un giorno di poter lavorare con Carlo Verdone, si descrive più come una ragazza “con un animo da buffoncella” che viene fuori nei video in cui si lascia andare ad imitazioni perfette e di grande successo. Almeno fino all’utilizzo dei social e alla sua notorietà, infatti, non credeva di poter diventare oggetto del desiderio degli internauti appassionati di piedi.