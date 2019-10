Pilar Rubio saluta l'estate: lo scatto della moglie di Sergio Ramos è hot

Pilar Rubio è molto conosciuta in Spagna dato che è una famosa conduttrice televisiva, giornalista e anche attrice. La sexy 41enne di Torrejon de Ardoz a giugno di quest'anno ha finalmente detto sì al suo compagno storico, dal 2012, il difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos. Il matrimonio da sogno si è celebrato il 15 giugno a Siviglia nella tenuta della coppia: "Tutti gli ospiti quando si arriva al cancello della tenuta, lasceranno i loro telefoni e macchine fotografiche in un armadietto per sentirsi bene e godersi il matrimonio tranquillamente" , aveva dichiarato questo Pilar qualche settimana prima del fatidico giorno.

La Rubio, come detto, è molto influente in Spagna, ha condotto diversi programmi importanti ed è uno dei volti di maggior rilievo dell'emittente La Sexta. La sua celebrità sta crescendo sempre di più anche sui social network dato che vanta la bellezza di oltre 4 milioni di follower che non perdono tempo per commentare le tante foto e video postati dalla sexy consorte di uno dei difensori più forti del mondo. Pilar ha tanto seguito su Instagram, niente a che vedere con gli oltre 32 milioni di fan del marito, più giovane di lei di ben otto anni.

La moglie di Sergio Ramos è molto avvezza all'utilizzo dei social network e uno dei suoi ultimi scatti ha fatto il pieno di like e di commenti. Nell'istantanea si vede la sexy Pilar in abbigliamento provocante salutare la stagione estiva per far spazio a quella invernale: "Sì, penso che sia arrivato il tempo di chiudere la stagione estiva. È stata un'estate piena di momenti unici, ma devi guardare avanti con le batterie cariche e basi solide. Che le "arie fredde" possano passare e il calore della pelle ci consoli"



