Pink compie 40 anni, messaggio romantico dal marito

Pink raggiunge la cifra tonda dei quarant'anni e, per celebrarla con amore, il marito pubblica un messaggio romantico su Instagram, impreziosito da foto e immagini della loro vita insieme. Come recita il testo, questo è il 18esimo compleanno che trascorrono insieme: un percorso importante che li ha visti crescere e diventare gentiori di due meravigliosi figli. Carey Hart celebra la moglie sottolineando la sua bravura sia come donna d'affari, imprenditrice e artista che di madre, ma anche come paladina dei più deboli e grande amica.

Il marito si dichiara orgoglioso dei successi della moglie sottolineandone anche la bellezza, che migliora ogni anno che passa, paragonandola al vino. Una corsa che i due stanno vivendo amorevolmente insieme e che Carey spera li conduca in modo brioso verso gli ottanta anni. Un messaggio davvero dolce e romantico, ma non privo di follia, che il campione di motociclismo americano ha stilato con vera passione.

Pink e Carey fanno coppia fissa sin dal 2006, quando si sono sposati in spiaggia in Costa Rica con una cerimonia davvero originale, la breve separazione nel 2008 non ha scalfito il loro amore: dopo aver ripreso il cammino insieme, hanno messo su famiglia accogliendo l'arrivo di Willow nel 2011 e Jameson Moon nel 2016.

