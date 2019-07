Pink difende la foto dei figli nel monumento per l'Olocausto

Pink mette le mani avanti: prima di essere etichettata come una cattiva madre che non dà il buon esempio o che non insegna i valori corretti ai figli, la cantante ha scelto di passare direttamente all'attacco.

Questo perché Pink ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'immagine dei due figli che corrono, spensierati, all'interno del monumento alla memoria dell'Olocausto di Berlino. Willow, di otto anni, e Jameson, di due, sono immortalati di schiena, nel mezzo di una corsa.

Un'immagine che potrebbe apparire stonata e completamente priva di rispetto per gli eventi storici che il luogo rappresenta: lo sterminio di milioni di ebrei che ha poi ispirato storie e film.