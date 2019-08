Pink difende Meghan Markle: "È una forma di bullismo pubblico"

Meghan Markle e il principe Harry sono al centro di numerose critiche a seguito delle loro vacanze private. Il duca e la duchessa del Sussex hanno infatti passato qualche giorno ad Ibiza, in una villa raggiunta attraverso un jet privato per poter evitare giornalisti e paparazzi. Motivo delle vacanze il trentottesimo compleanno di Meghan Markle.

Subito dopo i reali britannici hanno preso un altro jet privato per raggiungere il Sud della Francia e godersi qualche giorno di sole. Ma molti tabloid britannici e molti utenti di internet hanno avuto da ridire sulla scelta di queste vacanze, tacciando i due coniugi di ipocrisia per aver scelto di viaggiare con un jet privato dopo essersi esposti con la stampa riguardo i problemi climatici legati all'inquinamento.

In supporto della coppia è arrivata la cantante Pink, che come riporta anche Entertainment Tonight, ha dedicato un post su Twitter a Meghan Markle e al Principe Harry, difendendoli da quella che definisce una forma pubblica di bullismo.

Nel tweet si può leggere: "Sono molto felice di vedere che ci sono persone che difendono il Duca e la Duchessa di Sussex. Il modo in cui la gente la tratta è la più grande forma di bullismo pubblico che abbia mai visto recentemente. È fuori controllo. Cerchiamo di essere tutti un po' più gentili, eh? Mostriamo ai nostri figli che è figo essere gentili".

I’m happy to see people coming to the defense of The Duke and Duchess of Sussex. The way people treat her is the most public form of bullying I have seen in a while. It’s out of control. Let’s all be a bit kinder, huh? Let’s show our children that it’s cool to be kind.