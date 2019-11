Pinocchio, tutte le news del film di Matteo Garrone

Viene annunciato come l’evento del 2019, "Pinocchio", il film diretto da Matteo Garrone con Roberto Benigni nella parte di Geppetto, e il piccolo Federico Ielapi che impersona il burattino di legno.

Benigni lontano da tempo dal set, è particolarmente legato al racconto di Collodi tanto da esserne stato regista end interprete in una versione del 2002. In questo film si parla della sua recitazione come una delle grandi prove del cinema italiano.

Il cast è comunque stellare con la presenza di Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini nei panni del Gatto e la Volpe, e Gigi Proietti in quelli di Mangiafuoco. La Fata che in passato fu interpretata da Gina Lollobrigida nella versione di Garrone viene invece interpretata da Marine Vaeth.

La pellicola è stata girata interamente nel Lazio e in Toscana e sarà molto lontana dalle versione Disney di cui si annuncia un live action di cui la regia dovrebbe essere di Robert Zemeckis. Si tratta infatti di una dark comedy da cui proprio dai colossal americani vuole prendere le distanze a cominciare dagli effetti speciali, che Garrone ha voluto solo sul make up, avvalendosi della collaborazione del make up artist premio oscar: Mark Coulier.

Per quanto riguarda il piccolo interprete Federico Ielapi è già stato visto nella pellicola “Quo Vado” con Checco Zalone, nei “Moschettieri del re” di Giovanni Veronesi e nel film "Brave Ragazze" per la regia di Michela Andreozzi, ruoli marginali rispetto a questa opera che lo vede impegnato in un personaggio molto complesso.