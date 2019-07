Pio e Amedeo prendono in giro Belen: anche loro con il sexy ghiacciolo

Con il caldo torrido che sta facendo in questo periodo, rinfrescarsi è d’obbligo, soprattutto se si è in spiaggia sotto un sole rovente. E cosa c’è di meglio che un ghiacciolo per dare un po’ di sollievo? Il “calippo” il famoso ghiacciolo dalla forma un po’ equivoca, qualche anno è stato il protagonista di un divertente siparietto, quando vennero intervistate sulla spiaggia di Ostia Romina e Debora due ragazze romane, che con un forte accento della capitale dichiararono di aver preso “u n calippo e na bira ” per combattere la calura.

Ma non solo le persone comuni cercano refrigerio, anche le vip comuni quando sono in spiaggia combattono il caldo a loro modo. Lo ha fatto anche Belen Rodriguez che ha postato una sexy immagine in cui lecca un refrigerante ghiacciolo postando poi la scritta “Fresh”. Certo, l’effetto di quella foto è molto diverso da quello di noi comuni mortali ed infatti la l’immagine ha fatto un certo effetto guadagnandosi moltissimi like.