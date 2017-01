Pioggia di critiche per Stefano De Martino: "Vergognoso quel bacio con Santiago"

Stefano De Martino ha voluto salutare il nuovo anno scattandosi una foto con il figlio Santiago, ma il tempo di condividerla con un breve pensiero ed è eslposa la polemica.

Quest'anno le feste per Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto un sapore un po' amaro. La showgirl argentina lo aveva già dichiarato qualche mese fa, e così è stato. Ma ora gli occhi non sono puntati su di lei, ma sull'ex marito Stefano. Il ballerino, infatti, per dire addio a un 2016 piuttosto travagliato e per accogliere il nuovo anno ha condiviso una foto su Instagram con il figlio.

Prima di questo scatto ha voluto anche scrivere qualche parola, non immaginandosi mai di sollevare una tale polemica: " Ripensate all’anno che sta per finire, ripercorrete gli attimi più importanti, radunate i ricordi, scartate quelli brutti, è giusto che restino nel passato, è quello il loro posto… Conservate gli attimi di felicità, sceglieteli con cura, metteteli nella tasca più vicina al vostro cuore, meritano di venire con voi mentre correte intorno al nuovo anno. Vi auguro un anno ricco di baci, parole sussurrate, notti senza sonno, corse senza fiato, promesse mantenute, fotografie da incorniciare, lacrime da condividere, urla di piacere, mani da stringere forte… Ricordate di sorridere e se la vita vi da contro, guardate in quella tasca e pescate un motivo per farlo. Buon anno a tutti".

Parole forti e ricche di significato che però non hanno ottenuto l'approvazione del pubblico a causa della foto con il figlio. Stefano De Martino, infatti, dopo aver pubblicato queste parole ha condiviso una foto mentre bacia in bocca il piccolo Santiago. I due hanno entrambi gli occhi chiusi e si stringono in un abbraccio affetuoso, che il pubblico non ha di certo gradito.

Immediatamente, si è aperto il classico dibattito sul giusto o non giusto baciare in bocca i propri figli e quello che ne è uscito fuori è veramente spaventoso. Tra i tanti che esprimono la loro opinione, c'è anche chi parla di molestie, sensualità, incesto. " Io la trovo fuori luogo questa cosa di baciare sulla bocca un figlio, che senso ha!!! Io non sono d’accordo. Che schifo ", scrive un utente su Instagram. A rincarare la dose, poi, ci pensa un altro: " Io dico poverino Santiago, perché ho sentito una psicologa in tv che ha detto che è un gesto che non fa bene al bambino. Avrà dei traumi per tutta la vita ". E per finire c'è anche chi abbonda con qualche parola in più: " Sarò all’antica, ma avrei preferito vedere un padre che teneva il figlio sul petto. Trovo esagerato un bacio sulla bocca ad occhi chiusi, quasi sensuale. Lo trovo vergognoso".