Pippi Calzelunghe sta per tornare: diventerà un film

Pippi Calzelunghe sta per tornare, stavolta al cinema. Il personaggio creato da Astrid Lindgren e interpretato da Inger Nilsson in tv, che ha insegnato ai bambini di mezzo mondo ad essere indipendenti, sarà protagonista di un film prodotto da Studiocanal e Heyday Films.

Si tratta delle stesse società che hanno rilanciato con successo l’orsetto Paddington nei film Paddington del 2014 e Paddington 2 del 2017.

Come reso noto da Variety, Studiocanal e Heyday Films hanno unito le forze con la Astrid Lindgren Company per sviluppare un lungometraggio dedicato all’irresistibile e ribelle bambina con le trecce e le lentiggini che ha divertito intere generazioni di spettatori.

Il libro di Astrid Lindgren è datato 1945, ha venduto 65 milioni di copie ed è stato tradotto in ben 96 lingue. Diventata una serie (andata in onda per la prima volta in Italia su Rai1 nel 1970) e persino un musical con attori under 12, la saga si appresta a vivere una seconda vita sullo schermo.

Il nipote di Astrid Lindgren rilancia Pippi Calzelunghe

“ Siamo fiduciosi – ha dichiarato Nils Nyman, nipote di Astrid Lindgren e Ceo di Astrid Lindgren Film – di aver trovato in David Heyman, con la sua impressionante esperienza nel portare grandi opere letterarie sullo schermo, insieme a Studiocanal, un team in grado di capire e apprezzare in pieno il valore di Pippi Calzelunghe e sviluppare film che catturino sia la giocosità che la serietà delle opere di mia nonna ”.

“ Sono particolarmente entusiasta di annunciarlo ora – ha aggiunto Nyman – , quando stiamo pianificando il prossimo 75esimo anniversario di Pippi Calzelunghe nel 2020 insieme a una campagna globale a sostegno dell’importante lavoro di Save the Children per Children on the Move ”.