Pippo Baudo: "Sharon Stone mi mise alla prova, ma fui un gentleman"

È il conduttore simbolo, insieme a pochi altri, della televisione italiana e, in occasione dei 60 anni di carriera, Pippo Baudo ha raccontato alcuni aneddoti che hanno caratterizzato la sua lunga esperienza sul piccolo schermo.

Intervistato dal settimanale Oggi, Baudo ha voluto spiegare meglio la leggenda secondo cui durante un Festival di Sanremo, Sharon Stone lo accolse nella sua camera completamente nuda. Il conduttore ha chiarito, rivelando un retroscena del tutto inaspettato: “ Eh no, gli slip ce li aveva! Ma è una donna molto libera, voleva mettermi alla prova: vediamo un po’ se questi italiani sono così provinciali e assatanati come vengono descritti. Invece mi sono comportato da gentleman e questo lei l’ha molto apprezzato ”. Salita sul palco del Teatro Ariston, infatti, Sharon Stone gli “ diede un bacio, come riconoscimento per la mia galanteria ”. E quell'immagine di Pippo che bacia l'attrice hollywoodiana è rimasta impressa nei ricordi di tutti e, ancora oggi, rappresenta uno dei momenti più simpatici delle kermesse musicali affidate a lui.