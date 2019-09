Pippo Franco: "Mio figlio Gabriele a Temptation Island? Avrà i suoi motivi"

Temptation Island Vip 2019 vedrà l’ingresso di una nuova coppia composta da Gabriele, figlio di Pippo Franco, e dalla fidanzata Silvia Tirado.

Lo showman del Bagaglino, però, preferisce non esprimersi riguardo la partecipazione del figlio a questa trasmissione che appartiene a quel genere di televisione che lui non ama affatto e che contrasta. “ Sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi – ha spiegato in una intervista a Il Tempo - . E in ogni caso ne uscirà rafforzato ”. Pippo Franco, quindi, crede fermamente che la partecipazione di Gabriele a Temptation Island possa servigli da lezione ma, riguardo le dinamiche del reality show di Canale 5, ha qualcosa da rimproverare al programma.