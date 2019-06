Pogba sempre più innamorato: ecco chi è Maria Zulay Salaues

Paul Pogba lascerà sicuramente il Manchester United in questa sessione di mercato ma non sa ancora quale sarà la sua prossima destinazione. Il 26enne piace molto a diversi club con Real Madrid e Juventus in pole position per accaparrarsi il forte e completo centrocampista transalpino. Secondo i rumors Paul vorrebbe una nuova esperienza in un campionato mai testato prima come la Liga, ma vorrebbe anche tornare in Italia, in quella Juventus che l'ha fatto diventare grande e che è stata la sua casa per quattro anni. Le prossime settimane saranno decisive per vederlo o a Madrid o a Torino ma nel frattempo Pogba si gode le vacanze insieme alla compagna Maria Zulay Salaues e al figlio.

La modella boliviana ha stregato il cuore di Pogba e la sua "prima" uscita pubblica è stata durante i Mondiali di Russia nel 2018, quando la bella Maria è stata paparazzata insieme alla famiglia del giocatore sugli spalti. La ragazza fa la modella negli Usa e fino a questo momento la loro relazione è stata a distanza anche se negli ultimi mesi i due si sono avvicinati anche per il bambino nato da poco. Maria è una ragazza solare come dimostrano le sue tante foto postate sul suo profilo Instagram dove vanta solo poco più di 2.000 follower ma che potrebbe subire un'impennata se Paul dovesse davvero approdare a Madrid o Torino.