Polemiche su Guendalina Canessa: in un giorno ha speso 14.000 euro per lo shopping

C'è polemica attorno a Guendalina Tavassi, l'ex concorrente del Grande Fratello che questo pomeriggio era ospite nel salotto di Barbara d'Urso su Canale5. L'argomento della seconda parte del programma era la ricchezza esagerata, quasi cafona.

Guandalina Canessa è una grande appassionata di moda e di stile, proviene da una famiglia che da anni opera in quel campo e ha sempre dimostrato un forte interesse per il lusso. Per il programma di Barbara d'Urso, Guendalina Canessa ha realizzato un servizio nel Quadrilatero della Moda di Milano. Per la trasmissione ha visitato uno dei negozi più chic della città e si è data alla pazza gioia con gli acquisti. Borse, scarpe, accessori, capi d'abbigliamento e quant'altro sono finiti nel conto della bella influencer che è lievitato fino a toccare quota 14.000 euro.

Una cifra enorme che ha fatto sussultare più di un ospite presente nel salotto di Pomeriggio5, che ha considerato eccessiva la spesa. A sua discolpa, Guendalina Canessa ha affermato che quella della moda è una passione e che i suoi possono essere considerati come un investimento per il futuro. “ Per me la moda è arte. Come la gente acquista quadri di Picasso io compro la moda, acquisto scarpe e borse che lascerò un giorno in eredità a mia figlia. Spero abbia il mio stesso numero di scarpe ”, ha affermato la donna nello stupore generale. Il lusso tanto amato, d'altronde, ha un costo e Guendalina Canessa ha affermato che tutto quello che spende proviene dai suoi introiti: “Io spendo i miei soldi , se lavoro e guadagno compro. Non chiedo soldi a mio padre o al mio uomo, che al momento non c’è. ”