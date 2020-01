Politano-Di Vincenzo, aria di crisi? Presunto flirt con Ginevra Sozzi

Matteo Politano sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua carriera da calciatore. Dopo un'annata fantastica, quella passata, con l'Inter guidata da Luciano Spalletti, il 26enne romano è stato riscattato dal club nerazzurro ma con l'avvento di Antonio Conte sulla panchina della Beneamata il tutto è cambiato. L'ex Sassuolo è finito ai margini del progetto dato che il 3-5-2 disegnato dal tecnico leccese poco si sposa con le caratteristiche del folletto classe '93.

Inter e Roma qualche giorno fa hanno imbastito lo scambio Politano-Spinazzola, con i due giocatori che si trovano rispettivamente nella Capitale e a Milano. L'affare che sembrava concluso, con Matteo finalmente di ritorno alla casa madre essendo cresciuto nel settore giovanile giallorosso, si è poi complicato per via di alcuni dubbi da parte del club nerazzurro circa le condizioni fisiche dell'esterno ex Juventus e Atalanta. Ieri sera sembrava che le parti avessero trovato un accordo cambiando la formula del contratto ma in queste ore pare essere definitivamente essere saltato lo scambio con i due giocatori che faranno così ritorno nelle rispettive squadre di appartenenza.

Periodo no

Politano rischia dunque di restare bloccato all'Inter che si augura invece di trovargli ben presto un sistemazione per far spazio a Giroud. Se le cose in campo non stanno andando da mesi nel verso giusto pare che anche nella vita privata le cose non vadano a gonfie vele dato che il settimanale Oggi ha parlato di una crisi coniugale con la moglie Silvia Di Vincenzo, sua compagna storica. La "colpa" sarebbe di un presunto flirt avuto dal giocatore nerazzurro con la famosa pr Ginevra Francesca Sozzi, ex tra l'altro di Paulo Dybala ed ex fiamma di un altro ex giocatore dell'Inter come Radja Nainggolan sposato con la moglie Claudia Lai che sta combattendo la battaglia contro il cancro.

Più di un anno fa il settimanale Chi aveva parlato di una presunta liaison tra il belga e la Sozzi che aveva parlato in questi termini circa un flirt mai confermato: "Il giocatore belga ha deciso: il suo cuore appartiene a Ginevra. L’amicizia tra i due si è trasformata in amore. Peccato che lo sportivo sia sposato con Claudia. Ora sarà battaglia legale per un combattente come Nainggolan". Ora Ginevra Sozzi è stata accostata all'attuale calciatore dell'Inter e vedremo se nei prossimi giorni arriveranno conferme o smentite in merito a questo presunto flirt.



