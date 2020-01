Politano-Di Vincenzo, è finita. Silvia ha scoperto il tradimento?

Matteo Politano sta vivendo un periodo difficile sia nella sua professione da calciatore che in quella privata. Dopo la grande stagione disputata con l'Inter di Luciano Spalletti dove è risultato uno dei migliori in assoluto meritandosi così il riscatto dal Sassuolo da parte del cllub nerazzurro, è invece finito nel dimenticatoio quest'anno con l'avvento di Antonio Conte. Il cambio modulo dal 4-3-3 o 4-2-3-1 al 3-5-2 ha di fatto tarpato le ali al 26enne romano che non è né un esterno da 3-5-2 né una seconda punta.

Politano è stato il giocatore di movimento della rosa meno impiegato dal tecnico dell'Inter che ha dato il suo benestare alla cessione. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla Roma in cambio di Leonardo Spinazzola ma il tutto è cambiato per via di alcune perplessità dei nerazzurri circa le condizioni fisiche dell'esterno ex Juventus e Atalanta che ha poi giocato l'ultimo turno di campionato, per tutti e novanta i minuti contro il Genoa.

Il classe '93 saluterà sicuramente Milano in questa sessione di mercato con Napoli e Roma fortemente interessate al suo acquisto e con il giocatore che ha voglia di ritagliarsi uno spazio importante per dimenticare gli ultimi mesi altamente negativi. Se in campo le cose non sono andate bene, nella sua vita privata va ancora peggio dato che la sua storia d'amore con Silvia Di Vincenzo sembra essere arrivata al capolinea da qualche settimana.

I due si sono sposati nel giugno del 2018 dopo anni di fidanzamento ma secondo quanto riporta il settimanale Chi e secondo quanto ripreso da golssip.it, i due si sarebbero già lasciati da due mesi. Silvia, infatti, avrebbe scoperto il tradimento di Politano da parte di un'investigatore privato che avrebbe pizzicato l'attaccante dell'Inter in compagni di Ginevra Francesca Sozzi, ex fiamma di Radja Nainggolan ed ex fidanzata di Paulo Dybala.

I due conducono al momento, sui social, conducono vite separate e ai tanti follower su Instagram non è passato di certo inosservato lo stesso post di Politano e della pr milanese Sozzi che hanno pubblicato entrambi la foto di un cagnolino con la didascalia: "Benvenuto Baloo". Le prossime settimane saranno decisive per capire se i due usciranno allo scoperto ufficializzando la fine della loro relazione amorosa o se persisterà il silenzio e la riservatezza da parte di due ragazzi che non amano stare al centro dell'attenzione.

