Barbara D'Urso trova un chirurgo al disoccupato col mitra tatuato in faccia

Il giovane Daniele Di Bella ha deciso di condividere con il grande pubblico televisivo di Pomeriggio 5 il complesso, patito sin dal giorno in cui si è sentito penalizzato nel mondo del lavoro, per via del suo enorme tatuaggio visibile all'altezza dell'arcata sopraccigliare destra nella sua fronte. Un enorme mitra che a quanto pare inquieterebbe tutti coloro a cui l'ospite di Pomeriggio 5 si rivolge per candidarsi in qualità di lavoratore.

Daniele Di Bella chiede aiuto per rimuovere il suo tatuaggio inquietante

Che i tatuaggi siano belli o brutti è del tutto soggettivo. A confermarcelo è il disperato nonchè curioso caso del giovane Daniele Di Bella, il quale, in occasione di diversi interventi rilasciati in tv, si è detto sommessamente pentito per il tatuaggio non bello che al momento appare visibile sulla sua fronte, un tatuaggio a forma di mitra, che a quanto pare spaventerebbe qualsiasi datore di lavoro che si trovi sul cammino di Daniele. Di Bella si è aperto a margine del suo complesso, prima ai microfoni delle Iene, e poi parlando con Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.

"L’ho fatto perché mi piaceva. Il problema, tra l’altro, non è solo il mitra. Non posso neanche coprirlo ormai. Verrebbe solo una macchia nera. Io non farei mai del male a nessuno, ma il mitra magari spaventa le persone. Che significato ha? Non ha un vero e proprio significato. A me piaceva solo esteticamente", ha confidato il giovane disoccupato nel salottino di Live: non è la D'Urso.

La bella notizia è giunta dalla stessa D'Urso. Che è riuscita a trovare al ragazzo un chirurgo, che si è offerto di rimuovere il tatuaggio gratuitamente. Pomeriggio 5 ha mostrato le esclusive immagini della prima visita di controllo preliminare richiesta per la rimozione del mitra, che avverrà tramite laser.

