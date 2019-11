Pomeriggio 5, Ivana Icardi attacca Gaetano Arena sul bacio con Ambra: "Dovevo esserci io al posto di lei"

Nel pomeriggio di questo lunedì 18 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Pomeriggio 5, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l'ex gieffino più chiacchierato del momento, Gaetano Arena. Quest'ultimo, dopo aver preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello, aveva recentemente fatto parlare di sé per via di una rissa o presunta tale avuta con il paparazzo Alex Fiumara e una foto, che immortalerebbe un bacio avvenuto tra Gaetano e l'ex coinquilina al Gf16, Ambra Lombardo. La giovane è ora accusata di aver tradito il fidanzato Kikò Nalli. Ma, entrambi i diretti interessati, Gaetano e Ambra, si difendono dalle critiche, sostenendo di non essersi mai baciati. E nel nuovo appuntamento tv del talk pomeridiano di Canale 5, ad attaccare il napoletano Arena sono stati diversi personaggi, in particolare gli ex gieffini Ivana Icardi ed Enrico Contarin, il paparazzo Biagio D'Anelli, e l'ex naufrago Filippo Nardi.

A Pomeriggio 5 Ivana Icardi ha accusato Gaetano di aver organizzato la paparazzata con Ambra e di averla anzitempo contattata per fare da protagonista della stessa al posto della Lombardo: "Al posto di Ambra dovevo esserci io!". Ed Enrico Contarin, il quale ha condiviso con Arena l'avventura televisiva vissuta tra le mura del Gf16, ha sostenuto in diretta di aver assistito a quella che oggi considera una rissa architettata da Gaetano, ovvero quella che ha visto quest'ultimo protagonista insieme al paparazzo Alex Fiumara, che avrebbe immortalato il discusso bacio di Arena con Ambra. Alle accuse lanciate dai due ex gieffini, accorsi in studio per dire la loro sul triangolo amoroso che vede protagonisti del gossip Gaetano, Kikò ed Ambra, non si è fatta attendere la replica di Arena. Gaetano ha dal suo canto ribattuto stizzito, scagliandosi contro tutti, e ha rispedito ai rispettivi mittenti le accuse ad oggi ricevute in tv: “Ambra ha preso Ivana e le ha detto dici questo e questo… Kikò ha preso Enrico e gli ha detto di dire questo e questo… Essere tradito da voi... mi fate schifo!”.

Filippo Nardi dice la sua su Gaetano Arena a Pomeriggio 5

A pronunciarsi contro l'ex concorrente del Grande Fratello 16, Gaetano Arena, lasciando supporre che quest'ultimo sia divenuto protagonista di una paparazzata organizzata ad arte, è stato anche l'ex naufrago Filippo Nardi. Nel suo intervento a Pomeriggio 5, il dj britannico ha voluto avere voce in capitolo sugli incessanti rumor che circolano su Arena, lanciando un messaggio sibillino: “Sono da molti anni in questo mondo e non sono mai stato paparazzato. E ne ho combinate tante. Sai perché (Filippo Nardi allude a Gaetano Arena, ndr)? Perché non ho mai ‘organizzato’ nulla!”.

