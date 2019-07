"Posso stare per giorni interi senza mangiare". La dieta estrema di Naomi Campbell

Considerata una fra le donne più influenti al mondo, con un patrimonio da oltre 60 milioni di dollari, ancora oggi Naomi Campbell è sulla cresta dell’onda. Attivista, ma anche modella e influencer, nel corso del tempo il suo ruolo nel mondo della moda è radicalmente cambiato. Intervista recentemente al "Lorraine Show", come ha riportato FoxLife, la venere nera si è lanciata in alcuni dichiarazioni che hanno fatto discutere i fan.

Si dice che Naomi Campbell abbia una dieta alimentare molto particolare, definita da alcuni piuttosto estrema. E lei stessa conferma le voci di corridoio sul suo conto. "Sì, riesco a stare anche per giorni intreri senza mangiare – afferma Naomi Campbell – Mangio quando ho voglia. Non muoio mai di fame. Se voglio fare un giorno di digiuno lo faccio e bevo solo acqua e succhi – continua -.Dipende da come mi sento. Quando fa caldo, a volte, non magio e preparo solo dei succhi proteici. Lo faccio di solito un paio di volte a settimana".

Durante l’intervista oltre a parlare della sua dieta ferrea per restare in forma smagliante nonostante la sua età, rivela anche il suo punto di vista sull’industria della moda di oggi dopo il Metoo e le discriminazioni razziali: "Il mondo è cambiato in tanti modi, soprattutto riguardo la diversità. Ora speriamo che la gente non pensi che sia una tendenza, come quando i vestiti si indossano solo per una stagione – racconta-. Le cose non sono migliorate ma si può far di meglio".