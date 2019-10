Povia finisce in ospedale: "Spero che arrivino buone notizie"

Nelle ultime ore Giuseppe Povia fa parlare di sé, dopo aver annunciato di essere in ospedale. Il cantante de I bambini fanno ooh, nella giornata di ieri, aveva fatto sapere ai suoi 21mila seguaci di essere in attesa per un delicato intervento chirurgico. "Sono in ospedale… - aveva scritto l'artista 46enne, nella descrizione di un videofilmato condiviso su Instagram la scorsa domenica-. Pronto per essere operato domattina (lunedì 14 ottobre, ndr) per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò. Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie". E, come sottofondo musicale aggiunto a corredo del suo ultimo messaggio scritto per il web, il cantante ha pubblicato l'audio integrale della sua canzone dal titolo Voglio respirare.

"Voglio fare cose a caso e non darci peso, dare peso a quel magone... ", queste sono alcune delle emozionanti parole cantante nella canzone, che l'artista ha voluto dedicare ai suoi fan in un momento di difficoltà, nel quale Giuseppe ha deciso di condividere con i suoi sostenitori l'attesa vissuta prima di affrontare la sua operazione, prevista per la giornata di oggi.

Povia parla ai fan del suo problema di salute

Al momento Povia, reduce dalla sua partecipazione in qualità di capo-squadra a Ciao Darwin, preferisce mantenere il massimo riserbo sulla patologia che lo ha visto costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico. Molti, intanto, sono i commenti di solidarietà e conforto che giungono dai fan sotto l'ultimo post condiviso dal cantante, tra cui si legge: "Non so il perché, ma sono sicura che supererai anche questa e tornerai più forte di prima".