Povia riceve una multa da 446 euro e fa un appello ai fan: "Aiutatemi a pagarla"

In una recente puntata di "Domenica in", il cantante Giuseppe Povia si era esibito sulle note di "Cameriere", il suo nuovo singolo disponibile nella track-list dell'album "Nuovo contrordine mondiale", contenente anche la traccia "Era meglio Berlusconi".

Il cantautore de "I bambini fanno ooh" è tornato al centro del gossip per aver pubblicato un post su Facebook, nella cui descrizione ha reso noto agli internauti di aver ricevuto una multa. E tra le righe del suo messaggio, Povia ha invitato i suoi fan ad acquistare il suo nuovo album autoprodotto.

Povia e l'appello lanciato ai fan

"Ciao a tutti! Notizia triste.. Mi salutate?- ha scritto Giuseppe nel suo appello lanciato agli utenti su Facebook- 446€ DI MULTA -. Se mi comprate il disco, mi aiutate a pagarla. Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani NON a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere, è come se vi chiedessi la mancia. In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano 'Cameriere' + un video personale per ringraziarvi (lasciate il cell). Il brano ‘Cameriere’ lo potete ascoltare su YouTube. Info Povia live ospitate: 348.7623972. Concerti con band 393.0653315 #tuttobuono#ogginontornapiù #viviAMO".

L'appello lanciato da Povia ha diviso a metà l'opinione del popolo del web. Ma, alle critiche ricevute dagli utenti, il cantautore ha risposto dal suo profilo Facebook ufficiale con un commento: "Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia. Comunque ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utonti, che vi voglio bene".

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?