Dal "Pratigate", spunta anche un finto fidanzato della D’Urso

Non l’ha presa benissimo Barbara D’Urso quando ha incredibilmente scoperto che intorno all’intricatissima vicenda di Pamela Prati e di Mark Caltagirone, in qualche modo, e a sua insaputa c’era finita anche lei.

Nonostante la situazione era davvero diventata tragicomica, e capirete il perché, Barbara ha scoperto di aver avuto per tanto tempo un fidanzato a sua insaputa, e a fare questa rivelazione proprio la Michelazzo.

Eliana ha raccontato che il suo “inesistente” marito Simone Coppi le avrebbe rivelato di avere un cugino David Coppi (che poi è lo stesso di cui si è virtualmente innamorata anche Sara Varone) e che questo fosse fidanzato con Barbara D’Urso.

A testimonianza di questo, anche video e chat che la Michelazzo avrebbe ricevuto dal cugino di suo marito che le facevano credere di essere in compagnia della presentatrice. E’ stato addirittura preso un vecchio filmato della D’Urso spacciato per uno fatto apposta dalla Michelazzo o chat in cui questo David Coppi era terrorizzato dall'idea che la D'Urso potesse lasciarlo.

Ovviamente Barbara ha smentito tutto categoricamente, ironizzando anche su alcuni punti come ad esempio su chi avesse lasciato chi portando un po’ di leggerezza in una vicenda in cui c’è davvero poco da sorridere.