"Presentami qualche ragazzo inglese famoso", chiese Meghan all'amica

A pochi giorni dalla nascita dal primogenito Archie, stanno spuntando fuori particolari molto poco lusinghieri sul conto della duchessa di Sussex, Meghan Markle. L’ultima rivelazione arriva dalla presentatrice inglese Lizzie Cundy, che divenne amica di Meghan tre anni prima del suo incontro con il principe Harry ad una cena di beneficienza. La conduttrice di WAGS WORLD ha raccontato al The Sun che “ Stavamo chiacchierando tra donne, quando Meghan mi chiese: conosci qualche ragazzo famoso? Sono single e mi piacciono molto gli uomini inglesi. Ho risposto: ok, troveremo qualcuno per te.”

All’epoca dei fatti Meghan era fresca di divorzio dal primo marito Trevor Engelson e la Cundy le mostrò una foto del calciatore Ashley Cole, prontamente scartato dalla ex attrice di Suits a causa della sua cattiva reputazione. Le due donne in seguito si videro in altre occasioni, e rimasero in contatto fino a quando la conduttrice non venne a sapere della sua relazione con il principe Harry. “Le mandai un messaggio dicendole, o Dio… ho saputo di Harry! E le mi rispose, si lo so… proveremo a frequentarci”.

Ma l’inizio della storia di Meghan con il principe segnò anche la fine della loro amicizia: Meghan sparì, non si fece più sentire con la Cundy, la quale è tutt’oggi convinta che le abbiano imposto di tagliare i ponti con le sue conoscenze nel mondo dei media. “Le hanno sicuramente consigliato di troncare ogni rapporto con chi lavora nei media” , ha spiegato Lizzie, alla quale fa eco la rivelazione di un altro famoso presentatore, Piers Morgan. “La conoscevo piuttosto bene. Una sera abbiamo bevuto qualcosa insieme e lei mi disse di essere stata moto bene con me. La stessa sera lei andò ad un party al quale era presente Harry. Da quel giorno non la sentii mai più. Non mi piacciono le persone che si comportano così. Mi ha dato l'idea di essere un'arrampicatrice sociale".