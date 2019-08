Il primo incontro fra Meghan e Kate? È avvenuto nel 2014

Oggi sono le cognate più in vista della famiglia reale inglese, sono mogli, madri e duchesse. Su Meghan Markle e su Kate Middleton da tempo circolano voci di dissidi e litigi che avrebbero anche logorato il rapporto fra Harry e William. Niente di tutto questo però è confermato dai diretti interessati, ma gli estimatori della Corona, sono sempre in cerca di gossip e rumor dell’ultimo minuto. Come quello che ha fatto il giro del web nelle ultime ore.

È stata ritrovata una vecchia foto di Meghan Markle in cui è ritratta insieme a Kate Middleton prima ancora che lei diventasse duchessa e si legasse al principe Harry. Risale al 2014, quando la Markle era ancora attrice e si dilettava nell’attività di giornalista. Con il suo solito sorriso, lo scatto la ritrae insieme alla direttrice di U Magazine. In quel periodo l’ex attrice aveva curato un approfondimento su Kate Middleton quando era in attesa della piccola Charlotte. Il magazine ha dedicato la copertina alla moglie di William e la Markle, con fierezza, stringe fra le mani una copia. Il primo incontro fra le due è avvenuto attraverso le pagine di un giornale, un incontro profetico dato che, qualche tempo dopo, Kate e Meghan si sono poi incontrare di persona.

La foto che è stata pubblicata su instagram, vorrebbe mettere a tacere i continui rumor di litigi e incomprensioni fra le due duchesse. Sia la Markle che la Middleton sarebbero molto unite, diversamente da quello che si legge su i tabloid inglesi. Nonostante le differenze le due donne sono grandi amiche.