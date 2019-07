Il primo stipendio non si scorda mai. Cosa hanno comprato i vip?

Dopo anni di gavetta, ore di lavoro gratis e incessante, ecco arrivare il primo stipendio. Piccolo o grande che sia, la tentazione di togliersi qualche sfizio viene un po’ a tutti. Vip compresi, che con i primi soldi guadagnati non hanno resistito e si sono fatti uno o più regalini, come ha rivelato il settimanale Vanityfair.

Il primo stipendio e lo shopping

Tra le star che non sono riuscite a conservare i soldi “sotto al materasso”, c’è Brad Pitt che ha speso il suo primo assegno per pagare una sedia d’epoca e una lampada. Anche la ex modella e attrice Cindy Crawford ha voluto togliersi qualche sfizio e abbellire la sua casa: “ Ricordo che comprai della carta da parati ”. Una macchinetta del caffè, invece, è stato il primo regalo a se stesso del neo-premio Oscar come miglior attore Rami Malek.

Ma non tutti sono stati così parsimoniosi: molti hanno ceduto alla tentazione di consumare tutto il primo stipendio, o quasi. La modella Ashley Graham, oltre a ingaggiare un personal trainer che la seguisse in palestra, non ha saputo trattenersi davanti a una borsa di Chanel. Il rapper Big Sean ha acquistato un costosissimo e brillante anello di diamanti e Jennifer Lopez ha cambiato la sua vecchia macchina, una berlina Honda, con una elegante Mercedes

La famiglia prima di tutto

Ma non tutti sono degli “spendaccioni” e hanno deciso di condividere la loro gioia con le persone che più di tutti li hanno aiutati e supportati, i loro genitori. La comica statunitense Kathy Griffin ha voluto ricompensare i sacrifici regalando loro una casa. L’attrice di "Friday Night Lights", Minka Kelly, appena ha ottenuto la parte, ha comprato un televisore al plasma per il suo papà.

Anche Nicole Kidman fa parte del gruppo delle star “generose”: una parte del primo stipendio l’ha usata per acquistare una lavatrice per la sua mamma, l’altra per comprare il paio di stivali “più belli della sua vita”.

La cantautrice Kelly Rowland, invece, ha voluto togliersi un desiderio che aveva fin da bambina: svaligiare il supermercato, prendendo tutti gli alimenti più costosi, che la madre non comprava mai per risparmiare. Poi ha organizzato un bel party con la sua famiglia, perché i successi vanno festeggiati con chi ami e ti ama.