Il Prince Andrea si è riavvicinato a Sarah Ferguson?

Il riavvicinamento c'è stato, anche se lento e discreto, ma tra il Principe Andrea e Sarah Ferguson sembra riscoppiata l'intesa di un tempo. Una complicità che non è sfuggita all'occhio attento dei sudditi della corona inglese che, giorno dopo giorno, hanno potuto ritrovare la figura di Sarah all'interno delle dinamiche di corte. Nonostante la separazione del 1992 e il successivo divorzo, tra i due non è mai mancato l'affetto e il rispetto, anche in nome dell'amore che li lega alle due figlie: le Principesse Eugenia e Beatrice. E nel nome di questo amichevole affetto il Duca di York ha voluto celebrare il compleanno dell'ex consorte in pompa manga, proprio attraverso il profilo Instagram ufficiale.

Nella foto pubblicata sui social network, il Principe Andrea posa accanto a Sarah circondato dalle figlie, con i rispettivi compagni e mariti, con tanto di dedica per il sessantisimo compleanno dell'ex moglie. L'immagine, scattata durante l'estate in occasione della The Colonel’s Reviewm mostra un nuovo equilibrio familiare, a dispetto degli scandali che hanno arricchito la loro unione. Ai lati le due figlie amatissime: la principessa Eugenia con il marito Jack Brooksbank, con cui da poco ha celebrato il primo anno di matrimonio, quindi la principessa Beatrice accanto al fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi.

Lo scatto è il primo di un trittico tutto speciale che sottolinea l'impegno di Sarah nel sociale e nella beneficenza: infatti la donna è spesso in viaggio per lavoro ma quando torna in Inghilterra risiede nell'abitazione di famiglia, presso la Royal Lodge at Windsor. I due quindi continuano a condividere lo stesso tetto ma non sono sposati, questo è un equilibrio che li soddisfa e li rende felici: la stessa Sarah è molto contenta del rapporto che si è creato con l'ex marito e che considera ancora un gentiluomo.

