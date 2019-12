Il Principe Andrea torna dopo gli scandali, va a cena con la Regina

Riappare in pubblico il Principe Andrea.

Come riporta Itv, il terzogenito della Regina Elisabetta II è stato rivisto a quasi un mese dall’ufficializzazione del suo ritiro dagli impegni ufficiali. L’occasione della sua riapparizione è legata all’annuale banchetto per i parenti della Royal Family, che la sovrana organizza a Buckingham Palace qualche giorno prima di Natale e prima della propria partenza per Sandringham con il Principe Filippo di Edimburgo, dove trascorre invece delle giornate con i parenti più stretti.

L’allontanamento di Andrea è stato comunicato da Kensington Palace lo scorso novembre. Il duca di York, in accordo con Elisabetta - anche se in queste settimane si è detto spesso che il Principe Carlo sia stato un consigliere fondamentale in questa decisione - ha infatti scelto di ritirarsi per un periodo indefinito dai suoi impegni ufficiali. Questo dopo aver rilasciato un’intervista per la Bbc in cui era stato interrogato sulla natura dei suoi rapporti con il defunto Jeffrey Epstein, un imprenditore accusato di molestie sessuali e prostituzione minorile, che si è suicidato in carcere lo scorso agosto. Un presunto coinvolgimento di Andrea potrebbe rappresentare un enorme scandalo nella famiglia reale britannica, ma intanto il duca di York è stato criticato per aver mostrato scarsa empatia con le presunte vittime dei reati di Epstein.

Elisabetta II organizza ogni anno una cena allargata ai parenti meno vicini, poco prima di Natale. Quest’anno, oltre ad Andrea e le sue figlie - la Principessa Eugenia e la Principessa Beatrice - hanno presenziato vari membri della Royal Family. Tra questi la Principessa Anna, ovvero la Royal Princess, con il marito Timothy Laurence, seguita dal Principe Carlo e dalla duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles, Zara e Mike Tindall, il Principe Edoardo e la contessa Sophia del Wessex con i figli Lady Louise e James, oltre ad altri parenti meno celebri.

Presenti anche i duchi di Cambridge, il Principe William e Kate Middleton, che si sono recati a Buckingham Palace in auto insieme ai figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis, oltre che la loro mitica tata Maria Borrallo.

Grandi assenti invece il Principe Harry, Meghan Markle e il loro neonato Archie Harrison. I tre sono in un periodo sabbatico di riposo e si suppone che non si trovino neppure nel Regno Unito: secondo molti esperti, i Sussex sono andati negli Stati Uniti a trascorrere le feste con la madre di Meghan, Doria Ragland.

