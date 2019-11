Il principe Andrea voleva andare in visita ufficiale in Bahrein?

Non è un momento facile per il principe Andrea. Travolto dallo scandalo Epstein, il figlio della regina Elisabetta è stato costretto a ritirarsi a vita privata. Niente più incarichi ufficiali per lui e nemmeno il vitalizio di 249mila sterline. Troppo gravi le accuse di molestie a suo carico, troppo imbarazzante l’amicizia con l’imprenditore Epstein, morto suicida in carcere. Il principe Andrea avrebbe approfittato di ragazze ancora minorenni all’epoca dei fatti e a nulla è servita l’intervista rilasciata alla BBC. Anzi, le dichiarazioni pubbliche del duca e il suo atteggiamento in apparenza troppo disinvolto e stridente con le colpe che gli vengono imputate, avrebbero contribuito a dargli il colpo di grazia.

A tutto questo si aggiungono, come ricorda Dagospia, ulteriori accuse riguardanti dei presunti commenti razzisti. Frasi che demolirebbero quel che ancora rimane dell’immagine pubblica di Andrea. Per esempio, a quanto sembra il principe avrebbe fatto delle battute sugli arabi in occasione di una cena di gala in onore della famiglia reale saudita, tenutasi a Buckingham Palace il 30 ottobre del 2007. Inoltre una fonte lo accusa di aver usato la parola spregiativa “nigger” in riferimento a una persona di colore. La marea è diventata troppo alta per essere arginata, dunque l’unica possibile, ma temporanea soluzione è stata quella di imporre al duca di York un passo indietro. Secondo l’Agenzia Ansa sarebbe stato il principe Carlo a suggerire alla regina Elisabetta l’opzione “oblio” ed entrambi si sarebbero trovati in completo accordo.

Il principe Andrea non ha perso i suoi titoli e nemmeno l’ottava posizione nella linea di successione. Secondo le notizie riportate dai tabloid le principesse Eugenia e Beatrice non verranno toccate dai provvedimenti che la royal family ha preso nei confronti del padre. Tuttavia sembra che il principe Andrea non abbia ben chiara la visione generale di quanto sta accadendo. Huffington Post acconta che il terzogenito di Sua Maestà è stato ripreso mentre usciva dalla sua residenza sorridente, nell’atto di salutare con la mano. Ciò potrebbe anche far parte di una precisa strategia difensiva. In realtà il fatto che ha lasciato perplessi i giornali è un altro. Tabloid come il Sun sostengono che il principe Andrea volesse andare in visita semiufficiale in Bahrein, pur essendo ormai esonerato dagli incarichi pubblici. Infatti il duca di York è il promotore del progetto Pitch@Palace che assiste le aziende inglesi di hi-tech in ambito internazionale. Per continuare a supportare il progetto, in tempi non sospetti era stato organizzato un viaggio in Medio Oriente con tappa proprio in Bahrein.