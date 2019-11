Il principe Carlo compie 71 anni ​e in India festeggia con Katy Perry

Il principe Carlo compie 71 anni e spenge le candeline lontano dalla sua Inghilterra, da Camilla Parker Bowles e dalla regina. Il duca del Galles si trova, infatti, in India per impegni istituzionali. Il primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo sta compiendo, in solitaria, un royal tour dell'India. Con lui sarebbe dovuta partire anche la consorte Camilla che, per una brutta infezione al petto, è stata invece costretta ad annullare il viaggio all'ultimo minuto.



Il principe Carlo è partito per l'Oriente da solo ma all'arrivo a New Delhi stato accolto dal calore della popolazione locale che ha voluto festeggiarlo. La visita nel paese, organizzata per celebrare la connessione tra Inghilterra e India, lo ha portato da New Delhi a Mumbai. Qui, durante un evento organizzato dalla British Asian Trust, il principe Carlo ha festeggiato il compleanno con un torta al cioccolato realizzata dagli studenti indiani. Non sono mancati i fiori e un biglietto di auguri speciale per il Duca da parte dei piccoli studenti.

La sorpresa più grande è stata, però, la presenza della popstar britannica Katy Perry, che ha presenziato all'evento di Mumbai al fianco di Carlo d'Inghilterra. Sul suo profilo social la cantante ha ringraziato la famiglia reale per averle offerto l'opportunità di supportare la fondazione del principe, che si occupa di creare progetti sostenibili nel paese. Carlo d’Inghilterra e Katy Perry hanno avuto un colloquio privato, l'occasione per la cantante di fare i suoi personali auguri all'erede al trono. La Perry, che indossava un abito floreale dello stilista indiano Prabal Gurung, ha poi ringraziato la famiglia reale e il principe Carlo su Instagram: " Felice 71esimo Sua Altezza Reale il Principe Carlo. È stato un piacere passare un po 'di tempo con lei e le molte persone presenti. Grazie di per avermi invitato alla conferenza ".