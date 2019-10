Il Principe Carlo furioso per la lotta tra William e Harry

Il Principe Carlo sarebbe furioso e preoccupato dopo la messa in onda del documentario sul Principe Harry e Meghan Markle in Africa.

Come riporta il Sun, delle fonti hanno evidenziato come il Principe di Galles sia fermamente convinto di aver supportato il figlio minore ed è deluso che la nuora abbia cancellato un loro appuntamento all’ultimo minuto. Ma la preoccupazione maggiore è relativa alla percezione dei sudditi, ora convinti che esista davvero fatto una faida tra lui e il Principe William.

Certo è che Carlo difenderà sempre pubblicamente Harry, esattamente come fece con la sua prima moglie, la compianta Lady Diana. Anche la Regina Elisabetta II vuole che i problemi vengano appianati tra i due fratelli.

Un altro punto critico per Carlo è che i sudditi pensino che Meghan e Harry abbiano modernizzato la monarchia britannica. Un’affermazione del genere cancellerebbe tutto il lavoro compiuto dalla Regina stessa, da William e Kate Middleton e soprattutto del Principe Carlo. Il personale di Clarence House - residenza di quest’ultimo - è inoltre dispiaciuto che il documentario sul Principe, in onsa sempre in questi giorni, sia stato invece praticamente ignorato dal pubblico. “ Quei due - ha detto la fonte, riferendosi a Harry e Meghan - credono di aver reinventato la ruota ”.

La fonte ha anche sottolineato come i duchi di Sussex abbiano sbagliato a rifiutare l’invito della sovrana di andare a Balmoral: nella residenza scozzese, la Royal Family discute e risolve i problemi importanti, quindi quella di Meghan e Harry sarebbe stata un’occasione sprecata.

